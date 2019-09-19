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فن

منى زكي على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة بصحبة تامر حبيب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:45 م
صدى البلد
محمد نبيـل
وصلت منذ قليل النجمة منى زكى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي والذى يقام بمسرح المارينا وسط حضور مصرى وعربى وعالمى كبير.

مهرجان الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام لجمهوره الشغوف والمحب للسينما، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام ووصل المخرجين من المنطقة بأقرانهم الدوليين وتعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات جديدة، ويسعى ليكون عاملًا محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي. وتعقد الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
منى زكي على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة بصحبة تامر حبيب

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