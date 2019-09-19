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بـ كم واحد ومنفوش.. لقاء الخميسى بإطلالة تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:18 م
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
هاجر هانئ
نشرت الفنانة لقاء الخميسى stories جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى.

ظهرت لقاء بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستان منفوش باللون الكحلى، ذات أكمام مكشوفة، وتميز الجزء العلوى بحبات الترتر اللامعة، وبكم واحد، ونسقت معه كلاتش باللون السيلفر، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
بـ كم واحد ومنفوش.. لقاء الخميسى بإطلالة تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة
بـ كم واحد ومنفوش.. لقاء الخميسى بإطلالة تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

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