تركت الحنفية مفتوحة .. دكتورة بالأزهر تسببت في غرق الكلية بالمياه

وافق مجلس جامعة الأزهر، في جلسته الأخيرة، على محو الجزاء الموقع على عدد من أعضاء هيئة التدريس بسبب مخالفات ارتكبوها.



وشمل قراء مجلس الجامعة، على الموافقة على محو الجزاء الموقع على الدكتور صلاح حسين، الأستاذ بقسم البلاغة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط، بعد تقديمه مستندات غير صحيحة للحصول على أجازة مرافقة زوجة بناءا على عقد عمل لزوجته، وكذلك الدكتورة أسماء رمضان، المعيدة بقسم الفقه بكلسة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببني سويف، لغيابها عن أيام الامتحان.



كما تم رفع عقوبة الإنذار عن الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، ورئيس قسم الصحافة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، لوضعه أسئلة امتحان لمادة مع وجود صلة قرابة بينه وبين طالبة بالفرقة، وكذلك الدكتورة إيمان جمال عزت، بقسم الحيوان بكلية العلوم للبنات بالقاهرة، لتركها صنابير المياه بالمعمل مفتوحة مما أدى إلى غرق الكلية بالمياه.



ووافق مجلس الجامعة على رفع الجزاءات الموقعة على عدد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بسبب الغياب والإنصارف بدون إذن والإنصراف بدون التوقيع في الكشف.