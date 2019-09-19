الإطلالة الأكثر إثارة.. فنانة تونسية تثير الجدل بفستانها في افتتاح الجونة

ظهرت الفنانة التونسية سارة التونسي فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل، مما جعلها محط أنظار الجميع.



ارتدت الفنانة التونسية فستانا باللون الأزرق مرصعا بالحبات اللامعة كما اتسم بصيحة الكرانيش والطبقات المتعددة المصنوعة من قماش التول.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سارة التونسي على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياجا ارتكز على الألوان الترابية.



يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



