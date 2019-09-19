ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عايشين في لبخة.. توفيق عكاشة يشن هجوما عنيفا على الممثلين والمذيعين لهذا السبب.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:59 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
محمد القاضي
انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء قائلا: «كل واحد ساب مهنته وعايز يشتغل مهنة تانية».

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «كل ميسر لما خلقه له، وحين استخدم حاجة اتخلقت بطريقة غلط هتعمل مشاكل الدنيا».

وأشار: «لو أنت رجل إعلام تعالى أعمل برنامج، ولازم تكون رجل إعلام»، لافتا: «مينفعش المذيعين يروحوا يمثلوا في المسلسلات والسينما لأنهم بعد ما بيمثلوا بيفقدوا مصداقيتهم، وبيكونوا مشخصاتيه».

وأوضح: «إحنا الدنيا سايبه، دلوقتي بنلاقي ممثلين اشتغلوا مذيعين، ومذيعين بيمثلوا»، متابعا: «ربنا خلقني علشان أبقي مذيع مينفعش أروح أمثل، ولو ربنا خلقني ممثل مينفعش أبقي مذيع»، مؤكدا: «إحنا عايشين في لبخة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة: الغرب اكتشف تابوتا فرعونيا على المريخ وإحنا في غيبوبة.. فيديو

ترشيحاتنا

بفستان شفاف.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة من مهرجان الجونة

بـ كم واحد ومنفوش.. لقاء الخميسى بإطلالة تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

سقوط محرج لفنانة خلال تكريمها بمهرجان الجونة السينمائي .. فيديو

سامحوني تعبان ومتضايق.. توفيق عكاشة يعتذر عن هذا الخطأ الكارثي.. فيديو

سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء

بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ حفل افتتاح مهرجان الجونة..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيحة الريش.. اختيار النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء

الأختين الحلوين.. هنا وحلا شيحة بـ الأبيض والأسود في افتتاح مهرجان الجونة