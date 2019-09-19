عايشين في لبخة.. توفيق عكاشة يشن هجوما عنيفا على الممثلين والمذيعين لهذا السبب.. فيديو

انفعل الإعلامي توفيق عكاشة، على الهواء قائلا: «كل واحد ساب مهنته وعايز يشتغل مهنة تانية».



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «كل ميسر لما خلقه له، وحين استخدم حاجة اتخلقت بطريقة غلط هتعمل مشاكل الدنيا».



وأشار: «لو أنت رجل إعلام تعالى أعمل برنامج، ولازم تكون رجل إعلام»، لافتا: «مينفعش المذيعين يروحوا يمثلوا في المسلسلات والسينما لأنهم بعد ما بيمثلوا بيفقدوا مصداقيتهم، وبيكونوا مشخصاتيه».



وأوضح: «إحنا الدنيا سايبه، دلوقتي بنلاقي ممثلين اشتغلوا مذيعين، ومذيعين بيمثلوا»، متابعا: «ربنا خلقني علشان أبقي مذيع مينفعش أروح أمثل، ولو ربنا خلقني ممثل مينفعش أبقي مذيع»، مؤكدا: «إحنا عايشين في لبخة».

