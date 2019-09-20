سيدة منتقبة تتزعم عصابة لسرقة سيارات النقل تحت تهديد السلاح في بني سويف

تمكنت مباحث مديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأمن العام، من كشف ملابسات السطو المسلح على قائد سيارة نقل والاستيلاء منه على السيارة الخاصة به بزمام قرية كوم أبو راضي بمركز الواسطى شمال المحافظة، واستعادة السيارة مرة أخرى، حيث تبين أن وراء الحادث سيدة منتقبة قامت باستدراج السائق بحجة توصيلها من القاهرة إلى بني سويف، إلا أنه فوجئ باستيقافه في الطريق من 3 أشخاص يحملون سلاحا ناريا وأسلحة بيضاء واستولوا منه على السيارة.



كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى بإبلاغ «بلال. ع. م» 25 عاما، سائق، مقيم بشارع الفرن من شارع الأربعين بعين شمس الغربية بالقاهرة، يفيد بأنه أثناء تواجده بموقف سيارات عين شمس بالسيارة رقم «م ر م 937» ربع نقل، بيضاء اللون- موديل 2013، اتفقت معه إحدى السيدات المنتقبات على الذهاب بصحبتها لمركز الواسطى ببني سويف، لتحميل منقولات ابنتها المطلقة، وأثناء سيرهما بمنطقة جبلية بطريق مصانع كوم أبوراضي، دائرة المركز، فوجئ السائق بخروج ثلاثة أشخاص أحدهم يحمل سلاحا ناريا وآخران يحملان أسلحة بيضاء «مطواة قرن غزال»، قاموا باستيقافه ودفعه من السيارة والاستيلاء عليها ولاذوا بالفرار، وبصحبتهم السيدة المنتقبة.



وأمر مدير أمن بني سويف نظرًا لأهمية البلاغ، بوضع خطة بحث بإشراف العميد محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بالتنسيق مع رئيس فرع الأمن العام، وقيادة ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة الواسطى، تضمنت إعادة مناقشة المجني عليه، وفحص خط سيره، وفحص المجني عليه بمحل إقامته وخلافاته وعما إذا كانت أحدها ترقى لأن تكون دافعًا لارتكاب الواقعة، وحصر وفحص النوعيات الخطرة خاصة لمن ارتكبوا مثل هذه الوقائع، والاستعانة بالمصادر السرية.



وتوصلت التحريات وجهود البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة، مسجل خطر يدعى «سيد. م .م» وشهرته سيد جنية، 36 سنة، سائق، مقيم بقرية زاوية المصلوب بمركز الواسطى، مفرج عنه تحت شرط في القضية رقم 8102 لسنة 2013 جنايات الواسطى والمقيدة برقم 1141لسنة2013 كلي بني سويف، بتهمة حيازة سلاح ناري وشروع في قتل، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 6 سنوات، وسابق اتهامه والحكم عليه في عدد 15 قضية أهمها سرقة مواشٍ، وشروع في قتل، ومقاومة سلطات.



كما تبين من التحريات أنه باتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض «مطواة» والسيارة المبلغ بسرقتها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، بالاشتراك مع ثلاثة أشخاص آخرين لا يعلم هويتهم.



وتبين من التحريات اعتراف المتهم بتعرفه على أحد أفراد التشكيل العصابي ويدعى «وائل. إ» مقيم بمصر القديمة – القاهرة، أثناء قضاء فترة عقوبته بسجن المنيا العمومي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإعادة وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي وتكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي المتهمين، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر رقم 18155 جنح مركز شرطة الواسطى.

