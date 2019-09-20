ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية شريف باشا ,التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف الحفل السنوى للجمعية لتكريم أبناء القرية من المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية و الدراسية المختلفة والدراسات العليا والخريجين , بالإضافة لتكريم النماذج المشرفة للقرية من الشخصيات العامة المؤثرة والتي لها دور فعال ومؤثر سواء على المستوى العلمى أو الخدمى أو الاجتماعى والإنسانى في القرية وساهموا في خدمة ونهضة المجتمع.

حضر الحفل وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف , واللواء محمد عزت فتح الباب سكرتير عام محافظة بني سويف الأسبق وفواز محمد رجب , رئيس الوحدة المحلية بقرية شريف باشا , الدكتورة هبة عبدالعظيم عضو المجلس القومي للمرأة بالمحافظة , الشيخ سيد زايد من علماء الأزهر الشريف ورجل الأعمال ثروث الداعوري والحاج حسين عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الجمعية , ولفيف من القيادات الطبيعية بالقرية وأعضاء مجلس الإدارة , فضلا عن أولياء أمور الطلاب.

وتم تكريم أكثر من 50 طالبا وطالبة و 6 من النماذج المشرفة للقرية من الخريجين والحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الكليات .
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور
تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

كنت هتشوفو أيام سودة .. تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد تعيين البدري مديرا فنيا للمنتخب

أول رد فعل من عماد متعب بعد تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

انهيار أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل مثيرة

خطوات استخراج فيزا لطلاب الأزهر من أجل الدفع الإلكتروني

نفسيتى كانت تعبانة.. الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى.. فيديو

صباحيتهم فى السما.. تفاصيل وفاة خالد وشيريهان ليلة الدخلة فى سوهاج

كواليس اللحظات الأخيرة لاختيار حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي

منى زكي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في الجونة

نفسيتى كانت تعبانة.. الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى.. فيديو

رجال حسام البدرى .. ننشر ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

أول رد فعل من إيهاب جلال بعد تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

بأزيائها الجريئة لا أعمالها الفنية.. رانيا يوسف تواصل إثارة الجدل

جردها والدها من ملابسها وشقيقاه تحرشا بها.. قاصر كرداسة تكشف عملية اغتصابها

أول رد فعل من عماد متعب بعد تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ حفل افتتاح مهرجان الجونة..صور

تشكيل الجهاز المعاون لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي

من لابورجوازي .. نسرين طافش بفستان ساحر في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بفستان لافت.. رشا مهدي تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة السينمائي