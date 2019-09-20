تكريم أوائل الشهادات وحملة الماجستير والدكتوراة بشريف باشا ببني سويف .. صور

نظمت جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية شريف باشا ,التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف الحفل السنوى للجمعية لتكريم أبناء القرية من المتفوقين فى جميع المراحل التعليمية و الدراسية المختلفة والدراسات العليا والخريجين , بالإضافة لتكريم النماذج المشرفة للقرية من الشخصيات العامة المؤثرة والتي لها دور فعال ومؤثر سواء على المستوى العلمى أو الخدمى أو الاجتماعى والإنسانى في القرية وساهموا في خدمة ونهضة المجتمع.



حضر الحفل وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف , واللواء محمد عزت فتح الباب سكرتير عام محافظة بني سويف الأسبق وفواز محمد رجب , رئيس الوحدة المحلية بقرية شريف باشا , الدكتورة هبة عبدالعظيم عضو المجلس القومي للمرأة بالمحافظة , الشيخ سيد زايد من علماء الأزهر الشريف ورجل الأعمال ثروث الداعوري والحاج حسين عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الجمعية , ولفيف من القيادات الطبيعية بالقرية وأعضاء مجلس الإدارة , فضلا عن أولياء أمور الطلاب.



وتم تكريم أكثر من 50 طالبا وطالبة و 6 من النماذج المشرفة للقرية من الخريجين والحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الكليات .