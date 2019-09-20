حفتر يبحث الأوضاع الراهنة في ليبيا مع السفير الأمريكى

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر أمس الخميس في في الإمارات العربية المتحدة بالعاصمة أبوظبي لبحث الأوضاع الراهنة في ليبيا، وآفاق التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع بالبلاد.



أوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في بيان لها أن اللقاء جاء لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا وإمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا".



يذكر أن مازال الصراع قائم بين الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر وقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج .