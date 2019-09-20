جايكا: المركزي للإحصاء يلعب دورا مهما في دعم صانعي القرار المصري

شارك يوشيفومي أومورا، رئيس مكتب جايكا بمصر، فى الاجتماع الثالث للجنة التنسيقية "لمشروع تطوير نظم البيانات الإحصائية" للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين بالجهاز، وممثلين مكتب جايكا بمصر، ومكتب الإحصاء باليابان.



استقبل اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي، أومورا والوفد المرافق له، حيث أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجهاز المركزي وجايكا، مشيدا بالعلاقات الوثيقة بين مصر واليابان، والتي تم تعزيزها خلال الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال السنوات القليلة الماضية.



ومن جانبه أعرب أومورا عن سعادته للتعاون مع الجهاز المركزي، مثنيا علي قدرات فريق عمل الجهاز المركزي ورغبتهم في تحسين جودة الدراسات الإحصائية، مما يدعم صانعي القرار بمصر في وضع خطط وسياسات تلبي احتياجات التنمية.



وأشاد بترحيب الجهاز بالعاملين بالمجال الاحصائي من جميع أنحاء العالم لنقل وتبادل المعرفة والخبرات، معربا عن تمنيه ان يمتد اثر التعاون بين جايكا والجهاز المركزي الى الشرق الأوسط وأفريقيا.



الجدير بالذكر ان جايكا أسهمت في تطوير جودة البيانات الإحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في تنفيذ احصائين رئيسيين، وهما إحصاء عدد سكان مصر لعام 2017، والاحصاء الاقتصادي لعام 2019، من خلال تقديم مساعدات مالية وتوفير الخبرات اليابانية والآلات.

