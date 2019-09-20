واشنطن تطرد دبلوماسيين كوبيين لاتهامهما بأنشطة تمس الأمن القومي الأمريكي

أعلنت الولايات المتحدة طرد دبلوماسيين كوبيين يعملان في الأمم المتحدة لاتهامهما بالقيام بـ"نشاطات تمس الأمن القومي الأمريكي"، في خطوة نددت بها هافانا ووصفتها بأنها "غير مبررة".



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - "طلبنا من عضوين في بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة كانا منخرطين في أنشطة تُقوّض الأمن القومي الأميركي أن يغادرا الولايات المتحدة، وذلك في وقت تفتتح الجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها".



وأضافت أنه تم إبلاغ" وزارة الخارجية الكوبية بطلب المغادرة، مشيرة إلى أنه بات يتعين أيضًا على أعضاء بعثة كوبا لدى الأمم المتحدة من الآن فصاعدًا البقاء في مانهاتن، وهو الحي الذي يوجد فيه مقر الأمم المتحدة في نيويورك.