بعد رفع حالة التأهب بالجيش الكويتي .. اتصالات إيرانية بوزیر الخارجیة

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، اليوم الجمعة، أن نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ صباح الخالد الحمد الصباح، تلقى اتصالا ھاتفیا من وزیر خارجیة إیران، محمد جواد ظریف.



وفي الاتصال الهاتفي أعرب ظريف عن تمنیات القیادة الایرانیة لأمیر البلاد الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح بموفور الصحة والعافیة بعد العارض الصحي الذي تعرض له.



وخلال الاتصال تم بحث تطورات الاوضاع في المنطقة لاسیما السبل الكفیلة بالحد من التصعید وتحقیق التھدئة لتجنیب المنطقة المزید من المخاطر.



وكانت وسائل إعلام كويتية قد تحدثت بالامس، نقلا عن مصادر مطلعة، عن احتمالية نشوب حرب في المنطقة، وبناء عليه قام الجيش الكويتي برفع درجة التأهب إلى القصوى.



ودعت المصادر إلى تماسك الجبهة الداخلية، والتقليل من النقد السلبي الموجه إلى الاستعدادات والإجراءات الحكومية، موضحة أن التهدئة مطلوبة.



وقالت المصادر :"الحكومة يقظة تماما، وتقوم بدورها لتجنب أي تداعيات للأحداث وفق منظور استراتيجي، تعتمده أكبر الحكومات على مستوى العالم".



وأوضحت "الاستعدادات الأمنية والوقائية تمثل خطوة ضرورية، استعدادا لأي أحداث طارئة متوقعة بين لحظة وأخرى في المنطقة".

