بعد حفل الافتتاح .. اليوم بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

أقيم مساء أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة بالجونة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والثانية منه، وبرغم من المشكلات التي لحقت به إلا إن القائمين على المهرجان نجحوا في استكمال سلسلة النجاحات.



وتنطلق اليوم أولى فعاليات المهرجان لعرض الأفلام المشاركة به، حيث يشارك 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، بجانب 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم.



يذكر أنه حضر حفل الافتتاح عدد كبير من النجوم منهم محمد رمضان، ودرة، ويسرا، وبشرى، وشيري عادل، وأحمد الفيشاوي، ورانيا يوسف، وريم مصطفى، وإيمان العاصي، وياسمين صبري، وغيرهم.