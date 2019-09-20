رئيس لجنة الحكام السابق يشارك في مراسم تسليم كأس السوبر

يشارك سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق فى اتحاد الكرة فى مراسم تسليم كأس السوبر المصري بين بطل الدورى موسم 2017-2018 وبطل كأس مصر.



ويتواجد سمير عثمان بين الكبار في كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، حيث يقًوم بتسليم الكأس نيابة عن أحد البنوك الراعي الرسمي للبطولة.



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفريق الزمالك مساء الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب لحساب منافسات كأس السوبر المحلي.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.



وتقام مباراة السوبر المصري في السابعة مساء بدلا من الثامنة ، وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.



ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.