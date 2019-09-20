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فن

الأضخم فى تاريخ السينما السودانية.. عرض ستموت فى العشرين بـ مهرجان الجونة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:02 م
الفيلم السودانى ستموت
الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين"
محمد نبيـل
يعرض مساء اليوم الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا، والذى يعد واحدا من بين أهم الأفلام العربية بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، خاصة بعد حصوله على جائزة أسد المستقبل بمهرجان فينيسيا الأخير، وعرضه فى مؤخرا بمهرجان تورونتو السينمائى.

الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.

ويعتبر هذا الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت، إضافة إلى منحة "سور فاند" النرويجية.

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة قصيرة للروائى السودانى حمور زيادة، فى عوالم صوفية، وتتناول تأثير المجتمعات على الفرد وخنوعه لها وفكرة الخروج منها، وتدور أحداثه فى ولاية الجزيرة، بمناطق طيبة الشيخ عبدالباقى وأبو حراز،لى حوالى مليون دولار، حيث يعد الأضخم فى تاريخ الإنتاج السودانى على الإطلاق.

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