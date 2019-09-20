السوبر المصري.. قصة مرتين ألغيت فيهما بطولة المباراة الواحدة

ينتظر عشاق الكرة المصرية، مباراة السوبر المصري، والتي تقام بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، والتي تقام على ملعب برج العرب وبحضور جماهيري لأول مرة منذ ثمانية أعوام.
المباراة التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية يدخلها النادي الأهلي بصفته بطل الدوري المصري، فيما يدخل الزمالك المنافسة بطلًا لكأس مصر، حيث أنها تنص لوائحها على أن تجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس، وفي حال كان البطل واحدا تجع بين البطل ووصيف الدوري المصري.
وعلى مدار سنوات البطولة منذ إقامتها لاول مرة عام 2001، والتي فاز في أول نسختين لها نادي الزمالك، إلا أنه بعد ذلك تحولت السيطرة على تلك البطولة إلى سيطرة أهلاوية، حتى أصبحت البطولة بمثابة البطولة المحببة للنادي الأهلي صاحب أكبر عدد مرات من الفوز بالبطولة بـ 10 بطولات من إجمالي 15 نسخة، فيما تم إلغاء البطولة في موسمين مختلفين.
سجل النادي الأهلي حضورًا مميزًا كعادته، بعد أن تربع على قمة الأندية الحاصلة على لقب بطولة السوبر المصري برصيد عشر ألقاب أولها موسم 2003 بعد الفوز على الزمالك، فيما احتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد ثلاث بطولات، بعد أن حقق البطولة في أول نسختين، قبل أن يعود ويخطف اللقب الثالث في نسخة العام 2016.
ومنذ إنطلاق نسختها الأولى في عام 2001 ألغيت بطولة كأس السوبر صاحبة المباراة الواحدة، مرتين في نسختي العام 2011 والعام 2013، حيث شهدت العام العامين أحداثا سياسية أثرت على الرياضة المصرية وكل بطولاتها مما اضطر لعدم إقامة بطولة السوبر المصري.