تجهيز 965 مدرسة لاستقبال أكثر من 277 ألف طالب غدا بالأقصر

تنطلق الدراسة صباح غدا السبت بمحافظة الاقصر لموسم 2019 /2020 بجميع مراحل التعليم ماقبل الجامعى



وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الشناوى عايد انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة ، حيث تم تجهيز 965 مدرسة بها 6659 فصل بالادارات التعليمية السبع بـ 14076 معلما ومعلمة وذلك لاستقبال 277 ألف و635 طالب وطالبة بمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى بكافة انواعه



واعلن عايد دخول 18 مدرسة جديدة للخدمة بقرى ومدن المحافظة مع بداية العام الدراسى وذلك بعد الإنتهاء من عمليات الإنشاء والتطوير والتجديد لتضيف اكثر من 250 قاعة وفصلًا جديدًا مشيرا الى أن المدارس الجديدة ضمت مدارس حديثة الإنشاء ومدارس إنشاء كلى ومدارس إنشاء جزئى وتوسعات بمدارس أخرى .



وأوضح عايد أن تلك المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة ومنتشرة بالقرى والمدن بأنحاء المحافظة مؤكدا إجراء أعمال صيانة كاملة لعدد 6 مدارس بالتعليم الفنى والإبتدائى والإعدادى إلى جانب إجراء أعمال صيانة أخرى جزئية للمؤسسات التعليمية ودورات المياه وشبكات الصرف وأعمال الكهرباء وتشكيل لجان قامت بإستلام المبانى التعليمية خلال جولات مكوكية بأنحاء المحافظة .



وأكد عايد أنه تم حصر نسبة عجز المعلمين فى بعض المدارس وتم تسكين المعلمين الجدد وإعادة توزيع بعض المعلمين القدامى مع العمل على إراحة المعلمين لسد العجز فى بعض التخصصات مع مراعاة توجيهات الوزارة فى هذا الشأن .



واشار عايد الى وصول الكتب إلى مخازن المديرية وتم توزيعها على الإدارات السبعة بالمحافظة والتى قامت بتوزيعها على المدارس حيث وصلت بالفعل إليها فى إنتظار بدء الموسم الدراسى لتسليمها للطلاب .



