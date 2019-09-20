القبض على سيدة بحوزتها 123 قرصا مخدرا بالسلام

تمكنت قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط سيدة لاتهامها بحيازة أقراص مخدرة والاتجار فيها بمنطقة السلام.



ألقت القوة القبض مروة م ح م 29 سنة بدون عمل حال تواجدها بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها 123 قرصا مخدرا، ومبلغ مالي 295 جنيها وهاتفا محمولا.



وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



يأتى ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًاوالتي من أهم بنودها تكثيف المرورات النهارية والليلية بدوائر أقسام شرطة المدينة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، ومتابعة نشاط متجري المواد المخدرة والعمل على ضبطهم لما لها من تأثير سلبي على الشباب والاقتصاد القومي.

