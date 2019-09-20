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تعليم

عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:44 م
عميد تجارة عين شمس
عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي
كريم ناصر
اجري الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية للتأكد من الاستعدادات النهائية لإستقبال ما يزيد على 50000 طالب وطالبة من مختلف الفرق والشعب في العام الجامعي الجديد والذى سيبدأ غدا السبت.

وأوضح: ان كلية التجارة جامعة عين شمس قد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال العام الجامعي الجديد فقد تم الانتهاء من الجداول الدراسية وإعلانها على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعى للطلاب، مع التأكيد على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول للدراسة بالإضافة الى صيانة كافة القاعات الدراسية بالكلية وافتتاح القاعات الجديدة بعد تجديدها بالكامل وتجهيزها بأحدث الأجهزة التعليمية.

وأشار: إلى ان الكلية قد قامت بإحلال وتجديد قاعات الدراسة بالدور الأول مبنى (د) ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد إدارة الخريجين وإنشاء مدرج بالقسم الفرنسى ، وإنشاء وحدة التطوير المهنىUCCD الى جانب من إنشاء وحدة الساعات المعتمدة باللغة العربية ، كما تم تحديث وحدة التصحيح الالكترونى من خلال تزويدها بأجهزة حديثة ، كما تم إحلال وتجديد أرضيات وأعمال الدهانات لمبانى وطرقات الكلية.

واكد: أن الكلية مستمرة في تقديم تسهيلات للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات من خلال التقسيط لهم، أو الدعم من خلال مكتب رعاية الشباب بالكلية، أو الإعفاء النهائي وفقا لحالات الطلاب.

كما اوضح ان العام الجامعي الجديد سيشهد العديد من الأنشطة المقدمة من قبل إتحاد الطلاب و رعاية الشباب ، والتي ستشمل الكثير من البرامج الرياضية، التثقيفية والترفيهية وذلك من منطلق حرص الكلية علي تنمية وبناء شخصية الطلاب علميا وثقافيا ورياضيا.
عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي.. صور
عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي.. صور
عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي.. صور
عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي.. صور
عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي.. صور
عميد تجارة عين شمس يتفقد الاستعدادات النهائية للعام الجامعي.. صور

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