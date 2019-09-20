زحف جماهيري من الأهلاوية إلى استاد الجيش لدعم الفريق أمام الزمالك

زحفت جماهير النادي الأهلي منذ أكثر من ساعتين إلى مدرجات استاد الجيش في برج العرب؛ لمؤازرة الفريق في مباراة اليوم أمام الزمالك على لقب كأس السوبر المحلي.



وكان اتحاد الكرة قد حدد ١٠ آلاف متفرج لمتابعة المباراة بواقع خمسة آلاف متفرج لكل فريق.



وغادرت حافلة فريق الأهلي منذ قليل مقر إقامتها في طريقها إلى استاد الجيش ببرج العرب .



ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر إقامتها السابعة مساء اليوم الجمعة على لقب كأس السوبر المصري.

