ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رد فعل ترامب تجاه البلاغ المقدم ضده باستغلال أوكرانيا في انتخابات الرئاسة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:01 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
قلل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أهمية بلاغ قُدم ضده لاستخدامه الأموال والنفوذ الأمريكية بغرض استغلال أوكرانيا لمراقبة منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة جو بايدن.

ووصف ترامب - في تصريحات أدلى بها في "المكتب البيضاوي" بالبيت الأبيض اليوم الجمعة - الأمر بـ"السخيف" وأن البلاغ متحيز.

وبسؤاله عما إذا كان قد ناقش مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، أمر يتعلق ببايدن، قال ترامب "لا يهم ما ناقشته"، ملوحًا بالقول إنه يجب أن يُلقى نظرة على بايدن.

وأشار ترامب إلى أنه لا يعرف هوية الشخص الذي قدم البلاغ، وأنه قد سمع أنه مجرد شخص متحيز، وأن ذلك يعني أنه يتبع لحزب آخر.

وبسؤاله عن تأكيده على ما إذا كانت المحادثة المشار إليها في البلاغ هي المكالمة الهاتفية التي أجراها خلال شهر يوليو الماضي مع الرئيس الأوركراني، قال ترامب "أنا حقا لا أعرف"، مشددًا على أن محادثاته التي يجريها مع الزعماء الأجانب تكون دائمًا ملائمة.

وكانت صحيفتا "واشنطن بوست"، و"نيويورك تايمز" الأمريكيتان قد كشفتا أمس الخميس أن الاتصالات المتعلقة بالأمر بين ترامب والقائد الأجنبي متورط فيها أوكرانيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بولندا: نأمل أن تسعى الحكومة الأوكرانية لتوطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

رئيس أوكرانيا يتوقع الاجتماع مع ترامب وإجراء محادثات سلام في سبتمبر

ترشيحاتنا

السوبر المصري.. وفاة طفل مشجع لـ الزمالك في انقلاب سيارة لجماهير الأبيض

رسالة من دار الإفتاء لمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس .. فيديو

بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك في السوبر المصرى .. شاهد

جمال عبدالحميد: هذا اللاعب سيكون مفاجأة قمة الأهلي والزمالك في السوبر

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

أجايي مفاجأة فايلر في تشكيلة الاهلي لمواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور