للسوشيال ميديا انا مش طايق .. الفنان محمد لطفي يغني بالجيتار.. شاهد

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو للفنان محمد لطفي وهو يغني اغنية من تأليفه للرد على الشائعات والأكاذيب التي يتم ترويجها بشكل كبير في الآونة الأخيرة على السوشيال ميديا.



وأكد الفنان محمد لطفي في كلمات الأغنية التي قام بتأليفها، على عدم رغبته في انتشار الفتنة داخل مصر.



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:



«أنا متوتر .. انا مضايق.. للسوشيال ميديا ..انا مش طايق.. ما كفاية الواتساب ونقدم ع الغاز الطبيعي.. للسوشيال ميديا قفلنا الباب مش عايز حاجة تزيد ترويعي.. إشاعات وأكاذيب ألفاظ كده عيب.. ينزل هاشتاج كده يتمختر يعمل فتنة يمكن اخطر.. وباعلى صوت هفضل انادي مش عايز فتنة تمس بلادي".

