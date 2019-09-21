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محافظات

هنجملها بإيدينا.. 12 مركز شباب بالوادى الجديد يشارك في نظافة بالمدارس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
نظافة بالمدارس
نظافة بالمدارس
منصور ابو العلمين
نفذ عدد من مراكز الشباب بالوادي الجديد معسكرات عمل لتجميل وتجهيز المدارس، استعدادا للعام الدراسى الجديد علي مستوى المحافظة.

وقال بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أنه تم تنفيذ معسكرات العمل بمشاركة ١٢ مركز شباب بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وهم ( بغداد- جورمشين - عدن - باريس- القصر القبلى - المكس القبلى - الاربعين- ناصر - الشركة ٥٥ - السبط - الراشدة - الجديدة).

وأشار إلى أن الأعمال شملت رفع المخلفات والحشائش داخل المدارس وفي محيطها، وتجميل الفصول والملاعب ومداخل المدارس وزراعتها. مشيرا إلي أن المعسكرات تستمر لمدة ٣ أيام داخل مدارس المحافظة المختلفة.

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