هنجملها بإيدينا.. 12 مركز شباب بالوادى الجديد يشارك في نظافة بالمدارس

نفذ عدد من مراكز الشباب بالوادي الجديد معسكرات عمل لتجميل وتجهيز المدارس، استعدادا للعام الدراسى الجديد علي مستوى المحافظة.





وقال بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة أنه تم تنفيذ معسكرات العمل بمشاركة ١٢ مركز شباب بمراكز الخارجة والداخلة وباريس وهم ( بغداد- جورمشين - عدن - باريس- القصر القبلى - المكس القبلى - الاربعين- ناصر - الشركة ٥٥ - السبط - الراشدة - الجديدة).



