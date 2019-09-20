اتوبيس دبي.. 8 أخطاء قتلت 17 شخصا.. ومحامي السائق العماني ينفي الاتهام

أكد محامو الدفاع عن سائق الحافلة عماني الجنسية الذي ضرب حاجزا مرتفعا وقتل 17 راكبا في دبي في يونيو الماضي، أن العديد من الأخطاء أدت إلى الحادث الذي لم يكن خطأ السائق.



واستمعت المحكمة أمس الخميس إلى جهة الدفاع عن السائق العماني، وقال محامي السائق محمد الصابري لمحكمة الاستئناف في دبي إن طلب تعيين خبير لفحص موقع الحادث قد رفض من قبل محكمة مرور دبي، وتم الاتصال بخبير مستقل لتحليل المشهد وقدموا جميع المستندات والصور المتعلقة بموقع الحادث إلى مستشار هندسي محترف ورئيس مرفق للطرق والسلامة في لفحص الحادث وتقديم تقرير.



وأضاف الصابري: «ذكر تقريره أن هناك العديد من الأخطاء الواضحة التي أدت إلى تحطم الحافلة، ولم تكن مسؤولية السائق وحده»



وقال الصابري للقضاة: «ذكر تقرير الخبير أن المسافة بين لافتة التحذير وحاجز الإرتفاع كانت 12 مترًا فقط ويجب أن يكون الحد الأدنى 48 مترًا».



وذكر التقرير إن الحاجز كان يجب أن يكون مصنوعًا من مواد مختلفة من شأنها أن تنكسر إذا حدث اصطدام للتحذير بمخالفة السيارات دون التسبب في الوفاة والإصابة.



ودفع المحامي بأن الأجواء جعلت من الصعب للغاية على السائق البالغ من العمر 53 عامًا رؤية لوحات التحذير بوضوح حيث كانت الشمس تسطع في عينيه.



وأخبر الصابري المحكمة أن تقريرًا أعدته الشركة التي تملك الحافلة قدمته إلى محكمة المرور، وجد أن هيئة الطرق والمواصلات على خطأ في ثماني حالات مختلفة، لكن تم رفض التقرير أيضًا.



ويواجه السائق حُكما، لاتهامه بالتسبب في وفاة 17 مسافرًا وإصابة 13 آخرين بجروح غير مشروعة، بالسجن لمدة سبع سنوات، وأُمر بدفع 3.4 مليون درهم لعائلات الضحايا من قبل محكمة مرور دبي في يوليو.



وضرب السائق المدان الموظف بخدمة حافلات المواصلات من مسقط إلى دبي حاجزًا على ارتفاع بينما كان يقود بسرعة 94 كم / ساعة في 6 يونيو عند الانطلاق من طريق محمد بن زايد المؤدي إلى طريق الراشدية، حيث كان من المقرر أن يتوقف عند محطة مترو الراشدية.



ولكن أخذ السائق منعطفًا خاطئًا إلى اليسار، بدلًا من اليمين، إلى قسم غير مخصص للحافلات، وتسبب في قتل 12 هنديا واثنين من الباكستانيين وإيرلندي وعماني وفلبيني.



وطلب محامو الدفاع من المحكمة تعيين خبير لفحص موقع التحطم وكتابة تقرير إلى المحكمة، كما طلب الدفاع الثاني محمد التميمي، تقديم قائمة بالحوادث المماثلة من نفس الموقع إلى المحكمة، وتم تأجيل المحاكمة حتى 31 أكتوبر.

