انتخابات تونس.. قرار جديد بشأن نبيل القروي

وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس على طلب التليفزيون التونسي تمكين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حلقات للتعبير عن رأيه في إطار المناظرات الانتخابية لجولة الإعادة، وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من السجن الذي يقيم فيه.



وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإنه بموجب تلك الموافقة راسلت هيئة الإذاعة التونسية كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.



واتبع التليفزيون التونسي في طلبه المسارين الإداري والقضائي حيث تم تكليف محاميه بطلب استعجال النظر في هذه الأذون القضائية.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعبي البصري ثمنت في وقت سابق حرص الهيئة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.



ووصل المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية، جدير بالذكر أن القوري محتجز في السجن منذ 23 أغسطس الماضي على خلفية تهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.