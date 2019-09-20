ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انتخابات تونس.. قرار جديد بشأن نبيل القروي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:37 م
نبيل القروي
نبيل القروي
رحيم يسري
وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تونس على طلب التليفزيون التونسي تمكين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حلقات للتعبير عن رأيه في إطار المناظرات الانتخابية لجولة الإعادة، وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من السجن الذي يقيم فيه.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإنه بموجب تلك الموافقة راسلت هيئة الإذاعة التونسية كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

واتبع التليفزيون التونسي في طلبه المسارين الإداري والقضائي حيث تم تكليف محاميه بطلب استعجال النظر في هذه الأذون القضائية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعبي البصري ثمنت في وقت سابق حرص الهيئة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

ووصل المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التونسية، جدير بالذكر أن القوري محتجز في السجن منذ 23 أغسطس الماضي على خلفية تهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة اعتقال نبيل القروي المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس.. فيديو

نبيل القروي يطلق حملته الانتخابية.. حلم الوصول إلى قصر قرطاج يبدأ من السجن

انتخابات تونس.. المرشح المحتجز نبيل القروي يصل جولة الإعادة

ترشيحاتنا

صورته توجع القلب.. نبيل الحلفاوي يعلق على وفاة الطفل الزملكاوي

تعليق صادم من حلمي طولان على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

عمرو الجنايني يحتوي ازمة مجلس الاهلي قبل السوبر.. تفاصيل

ظهور جديد لـ محمد صلاح في استعدادات ليفربول لمواجهة تشيلسي

شابان ونزيف في المخ.. تفاصيل سقوط فتاة من الطابق الخامس بدمياط الجديدة

اتحاد الكرة يرفض أول طلب لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الثامن خلال عام.. شاهد | ظهور القرش الحوتى بمياه الغردقة

لماذا تتربع درة على عرش فساتين المشاهير.. 5 أسرار وراء جمال إطلالاتها

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور