بعد ضياع السوبر.. بكاء هستيري من إمام عاشور وشيكابالا يواسيه.. فيديو

دخل إمام عاشور لاعب الزمالك في نوبة بكاء شديدة، عقب خسارة الأبيض لصالح الأهلي بنتيجة 3-2 في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.



وذهب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لعاشور لمواساته، وتوجيه الكلمات الطيبة له وسط حالة من الاحتفال للاعبي الأهلي.



أحرز ثلاثية الأهلي النيجيري آجايي وحسين الشحات فيما سجل محمود علاء هدفى الزمالك.



بدأ اللقاء بضغط هجومى ومرر شيكابالا كرة الى حمدى النقاز نجحت دفاعات الأهلي فى إبعادها إلى رمية تماس وسدد فى الدقيقة الثالثة محمد مجدى أفشة كرة قوية لتصطدم بأقدام مدافعى الزمالك وترتد الى منتصف الملعب.

