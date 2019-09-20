خبير يتوقع أداء إيجابيا للبورصة الأسبوع المقبل.. وهذه الأسهم مرشحة للصعود

"رغم أن مؤشر البورصة المصرية EGX30 لم ينجح في الثبات عند أعلى مستوى 15000 نقطة خلال الأسبوع الماضي مستقرا في نهاية الأسبوع عند مستوى 14742 نقطة.. إلا أنه من المتوقع أن يعاود المؤشر الصعود فوق حاجز 15000 نقطة، مستهدفا 15200 نقطة كمستوى مقاومة أول وبالنجاح في تأكيد اختراقه يتجه المؤشر صوب 16000 نقطه "، حسب إيهاب يعقوب، خبير أسواق المال.



وأضاف لـ صدى البل، أن مؤشر ايجى اكس 50 صعد بنسبة بنسبة 0.92% مسجلا مستوى 2111 نقطة، وصعد مؤشر إيجى إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17889 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 5484 نقطة.



تابع: انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1439 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 463 نقطة.



واستطرد: سيطر اللون الاحمر على أغلب جلسات الأسبوع ليتراجع رأس المال السوقى من مستوى 17.1 مليار جنيه ليفقد حوالي 257 مليون جنيه مسجلا 738 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع.



تابع: سيطرت العمليات البيعيه على أغلب فئات المتعاملين رغم الارتفاع الملحوظ فقيم التداول كانت تزامنا مع مؤشرات اقتصاديه إيجابية كانخفاض معدلات التضخم وتراجع عجز الميزان التجاري وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار ليسجل رقما جديدا بعد بدء بنك اتش اس بى سي العمل بالعمله الصينية لأول مرة والقضاء على أسطورة التعامل الدولاري.



وأشار خبير الأسواق المال إلى عدد من الأحداث السياسيه والاقتصادية العالمية والمحلية التي كان لها الأثر عززت من الأداء البيعي خلال جلسات الأسبوع الماضي، على رأسها تفجيرات أرامكو السعودية.. أما محليا فكان لترديد الشائعات نصيب أكبر وبالغ الأثر على أداء السوق.



وتوقع خبير أسواق المال أداء إيجابيا لبعض الأسهم المرشحة للصعود منها: سهم ليفت سلاب مشيرا إلى أن السهم حاول الثبات كثيرا فوق مستوى 7 جنيهات في طريق لمستهدف 8 جنيهات نقطة أولى؛ وسهم وادى كوم امبو الذي يستهدف مستوى 15 جنيها نقطة أولى.. وسهم النساجون الشرقيون الذي يستهدف 13 جنيها.. وسهم سيدي كرير السعر مناسب للشراء.. وسهم اسيك السعر مناسب جدا للمتاجره به على المدى القصير.