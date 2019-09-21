توفيق عكاشة: استخدام السوشيال ميديا بشكل خاطئ ينشر سلبيات.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك نوعا جديد امن الإعلام وهو الإعلام الحر المتمثل في السوشيال ميديا، وهي بمثابة إعلام لكل مواطن.



وأضاف توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أنه لابد من إحداث التوازن بين وسائل الإعلام التقليدي المتمثلة في التلفزيون والصحافة والراديو والسينما، وبين إعلام السوشيال ميديا «إعلام لكل مواطن».



وتابع توفيق عكاشة:" المواطن العربي يعتبر إعلام السوشيال ميديا غربال جديد له شدة، وسيتم الاهتمام به لمدة زمنية معينة حتى يفقد رونقه".



وأكمل توفيق عكاشة:" مينفعش نقفل على الإعلام القديم في ظل وجود باب مفتوح أمام الإعلام الحر عبر السوشيال ميديا، وإذا استخدم السوشيال ميديا فئات غير مدربة سيتم استخدامه بطريقة سلبية".

