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برلمان

أسباب تحول السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. صناعة البرلمان توضح

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:45 ص
سيارات تعمل بالغاز
سيارات تعمل بالغاز الطبيعي
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي سوف يكون لها دور كبير في تطور الاتجاه الذي تذهب إليه الدولة للعمل بسيارات الغاز الطبيعي.

وقال النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لـ 7.12 متر مكعب خلال شهر سبتمبر لأول مرة، سوف يكون لها مردود على صناعة السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بشكل غير مسبوق.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أكدت أن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين مع تزايد إنتاج الغاز الطبيعى إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر الحالي والتوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية، خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2018/2019.

من جانبه، أوضح المهندس أسامة البقلى، رئيس الشركة، خلال عرضه، لأهم نتائج الأعمال، أن إنتاج الغاز الطبيعى بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر ليصل إلى 2ر7 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم إسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل إلى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير الماضى، وشهدت دخول شركة اكسون موبيل الأمريكية التي تعد من أكبر الشركات عالميًا للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف.

 وقال المهندس أسامة البقلى إنه جار الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالي 2019/2020.

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