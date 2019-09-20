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رياضة

رمضان صبحي: مستمرون في حصد البطولات.. وهذا موقفي من النادي الأهلي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:21 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام الحارتي
أشاد رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعبي الفريق وتحقيق الفوز على منافسه نادي الزمالك 3-2.

الأهلي يتوج بلقب كأس السوبر

قال رمضان صبحي في تصريحات لفضائية " أون سبورت "، إن لاعبي الفريق استطاعوا إحراز 3 أهداف بطريقة احترافية للغاية على الرغم من انخفاض أداء اللاعبين في الشوط الثاني من اللقاء.

رمضان صبحي يكشف عن موقفه من النادي الأهلي

أوضح رمضان صبحي أن لاعبي الفريق على استعداد تام من أجل إحراز بطولة السوبر الأفريقي واستكمال حصد البطولات لإسعاد الجماهير، معربا عن تمنياته بالتواجد داخل صفوف النادي الأهلي: "أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت".

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك 3 / 2.

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