أطلت بملابس خضراء.. أصالة تبدأ حفل اليوم الوطني السعودي

بدأت الفنانة السورية أصالة نصري فعاليات حفلها الغنائي المُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات حفلات اليوم الوطني.



أطلت أصالة نصري، على جمهورها السعودي، وهي ترتدي ملابس خضراء خلال الحفل، وبدأت بباقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.



من ناحية أخرى، حققت أصالة نصري، مليون و159 ألف مشاهدة بأحدث أغانيها "ما أسامح" خلال 3 أيام فقط بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، مساء يوم الأحد 15 سبتمبر.



أغنية "ما أسامح" لـ أصالة، من كلمات: محمد الكبير، ألحان: أنا، توزيع: عمرو عبد الفتاح، مكساج: منتظر الزاير، كتابة وتريات: عمرو عبد الفتاح، تنفيذ وتريات: حسن سعيد، جيتار: شريف فهمى، اكورديون: محمد سعيد، ناى: احمد خيري، قانون: محمود عامر، تم التسجيل باستديو: صوت الحب، مهندس صوت: محمود عزت، إشراف عام: محمد حنفي.