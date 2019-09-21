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منوعات

شابة مهووسة بالجمال تنفخ شفتيها لـ 3 أضعاف حجمها الطبيعي.. شاهد شكلها

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
صدى البلد
أحمد شريف
ضخَّمت سيدة مهووسة بعمليات التجميل، شفتيها إلى 3 اضعاف حجمها الطبيعي ، لتكون اكثر اثارة وأناقة، حيث تخطط في المستقبل لزيادة حجمهما أكثر من السابق.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل"، أنفقت أندريا إميلوفا إيفانوفا ، 22 عامًا ، من صوفيا ، بلغاريا ، آلاف الجنيهات على نفخ شفتيها، حيث اقدمت على حقن فمها أكثر من 15 مرة.

وحتى تشعر اندريا انها تبدو جميلة أنفقت حوالي الف جنيه استرليني، لتضخيم شفاها من خلال زيارة العيادات الجمالية في العاصمة البلغارية.

وقالت طالبة بجامعة صوفيا كليمنت أوهريدسكي ، إن شفتيها الجديدتين تركتاها تشعر بالسعادة والمزيد من الرضا عن نفسها.

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