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مرأة

النجاح يبدأ بالاهتمام بالصحة.. حظك اليوم السبت لمواليد برج العذراء

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:00 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
يتمتع مواليد برج العذراء بالذكاء وقدرة كبيرة على تحليل الأمور، وهو الأمر الذي يجعلهم يقعون في دائرة الشك، ومن أبرز مشاهير هذا البرج كاظم الساهر، لذا نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك عن حظك اليوم السبت 21/9/2019 لمواليد برج العذراء، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

برج العذراء:

مهنيًا: تسلط عليك الأضواء وتكون انت نجم العمل، وتجد نفسك أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية وانت قادر على اجتياز أي عقبات.

عاطفيًا: الحرص المبرّرمن الشريك يسهم في زيادة التقارب، وقد تكون لذلك انعكاسات إيجابية غير متوقعة.

صحيًا: حاول قدر الإمكان الاهتمام بذاتك والترويح عن نفسك لان اي نجاح يبدأ بالاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية.

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