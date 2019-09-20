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ديني

الأزهر لـ الطلاب: عليكم بالتفاؤل وابتعدوا عن المتشائمين

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:59 م
التفاؤل
التفاؤل
محمد صبري عبد الرحيم
نصح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الطلاب بالتفاؤل وعدم الاستماع إلى المتشائمين.

وقال مركز الأزهر، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "استقبل عامك الدراسي الجديد بتفاؤل، ولا تستمع للمتشائمين، قال صلى الله عليه وسلم: «..وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ» قِيلَ: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ». مُتفق عليه.

وتابعت: «كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يعجبه الفأل؛ لأنّ التّشاؤم سوء ظنّ بالله تعالى بغير سبب محقّق، والتّفاؤل حسن ظنّ به، والمؤمن مأمور بحسن الظّنّ بالله تعالى على كلّ حال».

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