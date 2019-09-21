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رياضة

قائمة الجونة لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الأولى للدوري الممتاز

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:05 ص
فريق الجونة
فريق الجونة
نور عادل
يفتتح نادي الجونة مباريات دوري الموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ اليوم، السبت، على ملعبه حين يستضيف النادي الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء.

ويدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين، ويعاونه الثنائي أحمد توفيق وممدوح مصطفى ومحمود دسوقي حكما رابعا.

وضم الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة، ١٩ لاعبا لقائمة المباراة وهم:

محمود الغرباوي، عمر رضوان، محمد نجيب، لؤي وائل، خالد صبحي، أحمد علي، باسم علي، عمرو سعداوي، جوناثان جوزيف، أكرم توفيق، سيرچ أكا، محمد محسن «ليلة»، عمرو بركات، آلان تشيمابادي، والتر بواليا، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح «عموري»، أحمد مجدي، محمد ناجي «جدو».

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