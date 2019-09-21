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سابني ومشي.. بيومي فؤاد: طلبت من الماكيير ابقى شبه أمير كرارة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:53 ص
بيومى فؤاد
بيومى فؤاد
حمزة شعيب
حل الفنان أحمد فهمي، والفنان بيومى فؤاد ضيفين على الفنان أمير كرارة، مقدم برنامج "سهرانين" والمذاع عبر قناة "أون أى"، وروى فهمى كواليس مراحل الطفولة برفقة شقيقه كريم فهمى.

وروى بيومى فؤاد خلال حواره مع أمير كرارة موقف كوميدى مع الماكيير قبل ظهوره على البرنامج قائلا:"قولت للماكيير عايز ابقى شبه أمير كرارة سابنى ومشى".

وحكى فؤاد تفاصيل مشاركته مع أحمد فهمى فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "ريح المدام"،:"فهمى كان داخل فى تحدى انه ينجح من غيرى ولكن مقدرش فضل صامد وفي الحلقة الأخيرة كلمنى".

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