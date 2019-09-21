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رياضة

وليد سليمان يحتفل بالفوز ببطولة السوبر ... شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:37 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
القسم الميدانى
نشر وليد سليمان لاعب النادى الاهلى صورة له وهو يمسك بكأس السوبر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق وليد سليمان على الصورة قائلا " مبروك الفوز لجماهير الاهلى.. السوبر فى الجزيرة " .

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الف مبروك - الحاوى - ابطال مصر

وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف.

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