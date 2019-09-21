وليد سليمان يحتفل بالفوز ببطولة السوبر ... شاهد

نشر وليد سليمان لاعب النادى الاهلى صورة له وهو يمسك بكأس السوبر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلق وليد سليمان على الصورة قائلا " مبروك الفوز لجماهير الاهلى.. السوبر فى الجزيرة " .وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :الف مبروك - الحاوى - ابطال مصروتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف.