وليد سليمان يحتفل بالفوز ببطولة السوبر ... شاهد

نشر وليد سليمان لاعب النادى الاهلى صورة له وهو يمسك بكأس السوبر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق وليد سليمان على الصورة قائلا " مبروك الفوز لجماهير الاهلى.. السوبر فى الجزيرة " .
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الف مبروك - الحاوى - ابطال مصر
وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف.
وعلق وليد سليمان على الصورة قائلا " مبروك الفوز لجماهير الاهلى.. السوبر فى الجزيرة " .
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :
الف مبروك - الحاوى - ابطال مصر
وتوج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بإحراز لقب النسخة السادسة عشرة من البطولة اليوم الجمعة بالفوز على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف.