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أخبار العالم

استغلال سلطة.. بايدن يطلب نشر نص محادثة ترامب ونظيره الأوكراني

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:35 ص
نائب الرئيس الأميركي
نائب الرئيس الأميركي جو بايدن.
أحمد قاسم
طالب مرشح الحزب الديمقراطي الأوفر حظًا للانتخابات التمهيديّة الأمريكيّة جو بايدن، أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي بنشر نصّ محادثة هاتفيّة كشَفَ عنها عميلٌ في الاستخبارات الأمريكيّة وقد يكون دونالد ترامب طلب خلالها من نظيره الأوكراني تزويده معلومات من شأنها إلحاق الضرر ببايدن أو بأحد أفراد عائلته.

وقال بايدن في بيان "إذا كانت هذه الاتّهامات صحيحة فإنّ ذلك يعني أن لا حدود لنيّة الرئيس ترامب استغلال سلطته وإهانة بلادنا".

وطالب بايدن الرئيس الأميركي "بالحدّ الأدنى“ بأن ”ينشر فورًا نصّ المحادثة الهاتفيّة، حتى يتسنّى للشعب الأميركي أن يحكم على ذلك بنفسه".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"قد ذكرت نقلًا عن مصادر مطلعة أن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة للتحقيق في أمر نجل المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن.

وأضافت الصحيفة أن ترامب حث زيلينسكي في محادثة هاتفية جرت في يوليو تموز نحو ثماني مرات للعمل مع رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي، لفتح تحقيق بشأن الكيفية التي حصل فيها هنتر بايدن على وظيفة في شركة غاز أوكرانية.

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