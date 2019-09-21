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فن

فستان جذاب.. ريهام أيمن تتعرض لوصلة غزل في ثاني أيام مهرجان الجونة... شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
ريهام ايمن
ريهام ايمن
القسم الميدانى
نشرت الفنانة ريهام ايمن صورة له من مهرجان الجونة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت ريهام ايمن على الصورة قائلا " اليوم الثانى من مهرجان الجونة " .

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

ايه القمر ده - مشاء الله - احلى من امبارح

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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