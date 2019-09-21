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تصريحات مرتضى منصور عقب خسارة السوبر.. كواليس مشادته مع مجلس إدارة الأهلي ورسالة لـ ميتشو وأوباما وفرجاني ساسي.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
محمد رشاد
  • مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر
  • رسالة لـ ميتشو عقب خسارة السوبر المصري حول التشكيل
  • تحمل تكاليف علاج أسرة الطفل أدهم
  • انتقاد فرجاني ساسي وأوباما عقب خسارة السوبر

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن كواليس مشاداته مع مجلس إدارة النادي الأهلي فى المقصورة الرئيسية مشيرا أن خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي قام بإشارة غير أخلاقية كانت السبب في المشادة التي حدثت عقب نهاية المباراة.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته لقناة الحدث اليوم: "خالد مرتجي قام بسلوك غير أخلاقي بعدما أصدر إشارة لا يجب أن تصدر من رجل محترم في الاحتفال بالهدفين الأول والثاني."

وتابع: "أشكر العامري فاروق لأنه أكد أن خالد مرتجي ارتكب خطأ وما كان يجب أن يصدر منه سلوك كهذا ، عمرو الجنايني عندما علم بالخطأ الذي ارتكبه خالد مرتجي أكد أنني على حق فيما قمت به.".

ووجه رسالة لميتشو قائلا :"هناك خطأ في التشكيل، ولدينا لاعبين بالحاجة إلى الحصول على راحة وأولهم أوباما، سواء كان مجهد أو شبعان من الكرة، وفرجاني ساسي لم يظهر بالمستوى المعتاد ، أحب أن أبارك لجماهير الأهلي على الفوز بالبطولة، واعتقد أن التجربة نجحت، لقد تبادلت التحية معهم قبل المباراة."

وأضاف: "أود أن أوجه لميتشو رسالة بأنني غير غاضب من الخسارة، لكن يجب أن تستفيد من الأخطاء لأنك إذا بدأت المباراة بعناصر الشوط الثاني كنت ستفوز."

وواصل: "هناك جلسة ستجمعني مع المدير الفني يوم السبت من أجل النقاش بشأن ما حدث خلال المباراة، والتشكيل وبعض العناصر التي لم تكن في المستوى المطلوب، وعدم مشاركة رأس حربة من البداية."

واختتم :" كل علاج شقيقة الطفل الزملكاوي على حسابنا وعضوية مجانية لعائلة الطفل أدهم ".

وكشف مسعد الكيكى تفاصيل وفاة ابنه أدهم إثر حادث سير خلال تواجهما لملعب برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك.

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