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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصل نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 05:04 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ قليل نيويورك لرئاسة وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، غادر القاهرة متوجهًا إلي نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74، التى تنطلق فعاليات جلساتها يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.

ويلقى الرئيس السيسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري، ويحمل في أجندته ملفات مهمة على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية كافة؛ ودائمًا ما تكلل مجهوداته بدعوات من زعماء العالم.

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