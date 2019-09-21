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أخبار البلد

سفير مصر لدى كندا يشارك في افتتاح معرض «قافلة الذهب» بتورونتو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:00 ص
متحف الآغا خان بمدينة
متحف الآغا خان بمدينة تورونتو
أ ش أ
شارك سفير مصر لدى كندا، أحمد أبو زيد، مساء الجمعة في افتتاح فعاليات معرض "قافلة الذهب" بمقر متحف الآغا خان بمدينة تورونتو، والذي يتم تنظيمه بمناسبة مرور خمسة أعوام على إنشاء المتحف.

وقال السفير أبو زيد فى تصريح على هامش أعمال المعرض، إن معرض "قافلة الذهب" يأتي للاحتفاء بالروابط التي جمعت بين غرب وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا من خلال حركة الشعوب والتجارة خلال الفترة من القرن الثامن إلى القرن السادس عشر، حيث سيتم تخصيص أسابيع ثقافية لـ 12 دولة عربية وأفريقية من بينها مصر، كان لها إسهامها التاريخي في تعزيز تلك الروابط. 

وأوضح أن المعرض يضم مجموعة من أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة في منطقة شمال وغرب أفريقيا، وأكثر من 250 عملا فنيا يرجع إلى ما يقرب من خمسة قرون، تم استقدامها من مؤسسات ثقافية ومتاحف كبرى على مستوى العالم، كاشفا عن أن الكثير من هذه الأعمال يعرض لأول مرة في قارة أمريكا الشمالية.

وعبر السفير أبو زيد عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية الخاصة، مقدما التهنئة إلى متحف الآغا خان على كل جهوده في استقدام هذه القطع الفنية المتميزة والفريدة، موضحا الدور الذي تضطلع به الفنون والثقافة في التقريب بين الشعوب، وبناء المجتمعات، مضيفا أن مصر من أكثر الدول التى تهتم بالثقافة والفنون وتأثرت بالعديد من الثقافات التي مرت بها علي مدار الحقب التاريخية المتعاقبة، مما يجعلها مهدًا للحضارة والثقافة في العالم.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أسبوع في بداية العام المقبل لعرض وتسليط الضوء على الثقافة والحضارة المصرية علي مر العصور، في إطار فعاليات المعرض التي تمتد لقرابة العام في توروتنو ثم تنتقل الى الولايات المتحدة. 

وشارك السفير المصري في جولة خاصة بمعرض "قافلة الذهب"، نظمها مسئولو المتحف لكبار الشخصيات قبل الافتتاح الرسمي للمعرض، برفقة عدد من سفراء الدول العربية والأفريقية المشاركة في المعرض، فضلا عن ممثلي الجامعات ومراكز البحث والفكر المتخصصة في مجال التاريخ والفنون بمقاطعة أونتاريو.

تجدر الإشارة الى أن متحف الآغا خان، الذي تم افتتاحه في عام 2014 في مدينة تورنتو، يحتضن ما يزيد على 1000 من روائع الأعمال الفنية التي تظهر فنون الحضارات الإسلامية ابتداء من شبه الجزيرة الأيبيرية ووصولا إلى الصين، ويعمل المتحف منذ نشأته على تسليط الضوء على الروابط التي تجمع بين العصور والثقافات عبر تقديم طيف واسع من البرامج المخصصة لجميع الأعمار.

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