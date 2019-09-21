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فن

مادلين طبر: سعيدة بتكريمي خلال الدورة المقبلة لمهرجان المدينة والسينما الدولي بالمغرب

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:25 ص
مادلين طبر
مادلين طبر
أ ش أ
أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها باختيار إدارة مهرجان المدينة والسينما الدولي بالدار البيضاء لها، لتكريمها في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان،المقرر تنظيمها خلال الفترة من 24 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وقالت مادلين طبر،في تصريح اليوم،إن سعادتي لا توصف بتكريمي لأول مرة بالمغرب في مهرجان المدينة والسينما الدولي،مشيرة إلى أن أي تكريم تحصل عليه يضعها في موضع المسئولية ويدفعها لتقديم الأفضل دائما، مؤكدة حرصها على تلبية أي دعوة تتلقاها للمشاركة في المهرجانات السينمائية المختلفة باعتبارها فرصة حقيقية لتبادل الأفكار والخبرات وخلق حوار بين الفنانين بعضهم البعض في بلادهم وبينهم وبين الفنانين في الدول الأخرى.

ونوهت إلى أن إدارة مهرجان المدينة والسينما الدولي بالدار البيضاء تبذل قصارى جهدها لخروج الدورة الثانية للمهرجان في أبهى صورة ممكنة،لافتة إلى أن دورة المهرجان لهذا العام تعج بالفعاليات والندوات والعروض المتميزة.

جدير بالذكر أن مهرجان المدينة والسينما تنظمه مجلس جهة الدار البيضاء- سطات تحت إشراف الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب وبدعم من المركز السينمائي المغربي ومؤسسات أخرى.

ويأتي هذا التكريم الأول بالمغرب لمادلين طبر، التي سبق لها أن شاركت في عضوية لجنة تحكيم الدورة السادسة لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني بمدينة آسفي المغربية عام 2008 برئاسة المخرج التشادي محمد الصالح هارون، احتفاء بتجربتها المعتبرة في التمثيل السينمائي والتلفزيوني والإذاعي.

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