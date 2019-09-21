سياسة فاشلة .. إيران تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

علق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مؤسسات مالية إيرانية، قائلا إن على واشنطن أن تفهم أن سياسة العقوبات الأمريكية قد فشلت.





ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد عباس موسوي، أن العقوبات التي فرضتها أمريكا ليست جديدة، فهي قديمة بشكل جديد.





وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عددا من العقوبات ضد المركزي الإيراني وشركة "اعتماد تجارة بارس وصندوق التنمية الوطني.





وقالت وزارة المال الأمريكية، إن بنك إيران مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس.



