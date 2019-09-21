نتنياهو يتنحي على جميع مناصبه ويترك الحياة السياسية فى هذه الحالة

كشفت القناة 13 العبرية، عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على عفو الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين عن فساده مقابل مغادرته الحياة السياسية.



وبحسب ما ذكر مراسل القناة العبرية رفيف دروكر، فإن نتنياهو يدرس منذ عدة أشهر إمكانية تقديم طلب للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين للعفو عنه بالتهم الموجهة له، مقابل مغادرة الحياة السياسية.



وأضاف المراسل أن نتنياهو غير متأكد من موافقة الرئيس ريفلين على طلبه إلى الآن.



وبعد فشله في تحقيق نصر انتخابي واضح مرتين في غضون ستة أشهر، يبدو أن بنيامين نتنياهو يعتقد الآن أنه لم يعد بوسعه البقاء في السلطة إلا بتقاسمها.



وحصل نتنياهو زعيم حزب الليكود بحسب النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست على 31 مقعدًا، متراجعًا عن الصدارة التي انتزعها منه حزب كاحول لافان بزعامة بيني جانتس الذي حصل على 33 مقعدًا، مما قد يشكل نهايةً لمستقبل نتنياهو برئاسة الحكومة.