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أصل الحكاية

الكاتب البحريني محمد البشري: رغم أنف ثلاثي الشر.. تحيا مصر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:43 ص
الكاتب محمد البشري
الكاتب محمد البشري
على صالح
هب أعلاميو الخليج للدفاع عن مصر ضد الهجمة الممنهجة التي يحاول من خلالها الإخوان وأذنابهم للعبث بأمنها واستقرارها، إلا أنهم وجدوا من يفضح كذبهم وافتراءاتهم ويكشف الاباطيل والزيف الذي حاولوا بثه عبر وسائل إعلام في الخليج العربي تسيطر عليها أذناب الجماعة الإرهابية 

ونشر الإعلامي والكاتب البحريني المهتم بشئون الخليج والعرب محمد البشري، مدافعا عن مصر ضد الاباطيل التي روجها دعاة الفتنة عبر وسائل إعلامهم أمس الجمعة، مستعرضا  أكاذيب الاعلام القطري والاخواني ومسلسل الفتن التي يروجها حكام الدوحة، موضحا أن ما يعمدون إلى بثه هي صور وفيديوهات مفبركة بغرض التضليل، كأن يعمدون إلى فيديو من احتفالات المصريين بميدان التحرير ويصورنه على أنه مشهدا ضد النظام.




واستعرض البشري ايضا تدشين قطر لهاشتاقات اعتلت تريند الدولة المتآمرة ضد الدولة المصرية، موضحا 5 هاشتاقات في ترند مشيخة قطر وكلها  في الشأن المصري ، هذه الأرض الملعونة هي منبع التآمر على العرب.


كما استعرض ايضا الكاتب البحريني الأكاذيب التي تروجها بعض وسائل الاعلام والصحف التي يسيطر عليها الإخوان المحرضون على الفكر الفاسد والتضليل في دول عربية شقيقة، قائلا: «صحيفة القبس الكويتية تكذب على الرأي العام بنشرها صورا تعود الى عام ٢٠١٧م والزعم بأنها صور حية من ميدان التحرير»  



وفند البشري منصات الزيف والكذب والتحريض ضد مصر محذرا منها ومستعرضا اسماء منصاتهم المضللة الكاذبة وعلى رأسها: قناة الجزيرة القطرية وقناة TRT التركية ومنضات عزمي بشارة 



وهتف الكاتب البحريني محمد البشري عبر صفحته على تويتر مدافعا عن مصر قائلا: رغم أنف ثلاث الشر تحيا مصر 


كما أكد لحمة الجسد العربي لن تمزق مؤكدا في الوقت ذاته على الرد والضرب بيد من حديد على كل الابواق النشاز التي تطاول السعودية والامارات مشيرا إلى اصوات فلسطينية بعينها تنعق بغير الحقيقة

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