الكاتب البحريني محمد البشري: رغم أنف ثلاثي الشر.. تحيا مصر

🔴 شاهد أكاذيب الاعلام القطري والاخواني ومسلسل الفتن التي يروجها حكام الدوحة.#ميدان_التحرير #ارحل_ياسيسي #الشعب_يريد_اسقاط_النظام #جمعة_الغضب #مصر #نازلين_بعد_الماتش #انزل_الميدان #محدش_نزل pic.twitter.com/vGgEfGZ0Ab— MOHAMED ALBISHRI (@albishrim88) September 21, 2019
🔴 5 هاشتاقات في ترند مشيخة قطر وكلها في الشأن المصري ، هذه الأرض الملعونة هي منبع التآمر على العرب.#ميدان_التحرير #ارحل_ياسيسي #الشعب_يريد_اسقاط_النظام #جمعة_الغضب #مصر #نازلين_بعد_الماتش #انزل_الميدان #محدش_نزل pic.twitter.com/3POZp4BxnA— MOHAMED ALBISHRI (@albishrim88) September 21, 2019
صحيفة القبس الكويتية تكذب على الرأي العام بنشرها صورا تعود الى عام ٢٠١٧م والزعم بأنها صور حية من ميدان التحرير .#ميدان_التحرير #مصر #ارحل_يا_سيسي #جمعة_الغضب #الشعب_اسقاط_النظام #نازلين_بعد_الماتش pic.twitter.com/QZvGPJzfe2— MOHAMED ALBISHRI (@albishrim88) September 21, 2019
🔴 #ميدان_التحرير الثورة الكبرى في #مصر لإسقاط النظام تجدونها فقط على: pic.twitter.com/OyAEoMUvRl— MOHAMED ALBISHRI (@albishrim88) September 21, 2019
🔴رغما عن أنف ثلاثي الشر قطر وتركيا وإيران pic.twitter.com/bLow2fGjs8— MOHAMED ALBISHRI (@albishrim88) September 21, 2019
🔴سنواصل الرد والضرب بيد من حديد على الاصوات الفلسطينية النشاز التي تتطاول على السعودية والامارات pic.twitter.com/W2xuEwFfa8— MOHAMED ALBISHRI (@albishrim88) September 21, 2019