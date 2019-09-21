كندة علوش عن أحمد داش: تحول الولد الصغير إلى شاب موهوب

وجهت النجمة كندة علوش رسالة إلى الفنان الشاب أحمد داش، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن طريق نشر صورة تجمعهما خلال تواجدهما في مهرجان الجونة.
وعلقت: "وتحول الولد الصغير إلى شاب موهوب للغاية أتمنى لك حظا طيبا يا عزيزي".
ورد أحمد داش على الصورة قائلا: "أحبك".
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن.
وعلقت: "وتحول الولد الصغير إلى شاب موهوب للغاية أتمنى لك حظا طيبا يا عزيزي".
ورد أحمد داش على الصورة قائلا: "أحبك".
جدير بالذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى 27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن.