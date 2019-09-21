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رياضة

أيمن أشرف: روح الفانلة الحمراء وراء الفوز بالبطولات

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:24 م
أيمن أشرف
أيمن أشرف
عبد الحكيم أبو علم
أيمن أشرف ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكد أن روح الفانلة الحمراء هي السبب الحقيقي وراء الفوز بالبطولات وتحقيق الإنجازات وهو ما ظهر في الفوز ببطولة السوبر.

وأوضح أن مباراة أمس التي جمعت الأهلي بنظيره الزمالك شهدت صعوبات كثيرة من بينها إصابة قلبي الدفاع محمود متولي وياسر إبراهيم ، ورغم ذلك قدم الجميع أفضل ما لديهم خلال اللقاء حتى تحقق الفوز.

ووجه أيمن أشرف الشكر لجماهير النادي بعد تشجيعها المثالي ومساندتها للفريق طوال شوطي اللقاء وهو ما منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة كانت كلمة السر في حصد السوبر.

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