للمرة الثانية تظهر بالفوسفوري.. بشرى تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال ناعمة

نشرت الفنانة بشرى صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة للغاية، وذلك خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، وهو ما عبر عنه جميع متابعيها خلال تعليقاتهم.



وارتدت بشرى بنطالا باللون الأصفر الفوسفوري، بخطين من الجانبين، مع توب باللون الأبيض والأسود، وهو ما أبرز أناقتها، وكانت إطلالتها من توقيع الستايلست سعيد رمزي.



واختار مصفف الشعر أن يترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة، وحذابة للغاية، وقامت خبيرة التجميل والميكب ارتيست ندى سويدان بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج لـ بشرى، حيث أبرزت جمال عينيها بالآى لاينر والماسكارا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأكملت بشرى إطلالتها بارتداء قرطين ناعمين باللون الأخضر الفاتح، مع حقيبة ناعمة باللون الأسود اللامع، والتي كانت من تصميم سالي عنتر.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..













