جماعة العنف والدم.. الإخوان تتآمر على الوطن بالتنسيق مع قوى خارجية.. والشعب المصري يوجه صفعة للتنظيم أمام العالم.. نواب: الإرهابيون حاولوا هدم البلد من أجل تحقيق مصالح شخصية.. ومصر تسير نحو الازدهار

برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لتدبير المؤامرات ضد مصر

نائب: جماعة الإخوان مجموعة من الخونة باعوا بلدهم بحفنة من الدولارات

برلمانى يكشف عن أساليب الإخوان لهدم استقرار البلد

عنف.. خراب.. تدمير.. إرهاب.. أساليب اعتادت عليها جماعة الإخوان الإرهابية من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن من أجل الوصول إلى الحكم، وهذه الجماعة لم تترك أى شيء من أجل تحقيق كل أهدافها الشخضية حينما استخدمت الدين بشكل سيئ لحكم مصر، إلا أن الشعب المصرى كان بالمرصاد لهذه الجماعة الإرهابية حتى نجح فى إسقاطها فى ثورة 30 يونيو المجيدة.وقال النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن جماعة الإخوان الإرهابية مازالت تسعى لتدبير المؤامرات ضد مصر من خلال مجموعة خائنة متواجدة خارج البلاد، تعمل على بث الفتن، بهدف أن يحكموا الوطن على حساب أشلاء المصريين.وأضاف يحيى كدوانى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تبنى دولة جديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى يقتضى إحداث تطوير فى كل مناحى الحياة، وظهر ذلك من خلال إنشاء مدن جديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إلى أن هذه الجماعة الإرهابية تستغل دائما الحالة الاقتصادية التى يعيش فيها البلد من ارتفاع فى الأسعار بهدف الوقيعة بين المواطنين والدولة، إلا أن هذه فى الواقع تعتبر خديعة كبرى يفهمها كل المصريين، مؤكدا أن الشعب المصرى تحمل مصاعب الإصلاحات الاقتصادية من أجل بناء البلد.وأكد أن هؤلاء الإرهابيين يحاولون بشتى الطرق هدم البلد من أجل تحقيق مصالح شخصية، مشيرا إلى أن هناك قوى خارجية لها أجندات تريد أن تعبث بأمن مصر واستقرارها وتخريب المنطقة.وقال النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن جماعة الإخوان الإرهابية ما هى إلا مجموعة من الخونة الذين باعوا بلدهم من أجل حفنة من الدولارات.وتساءل النائب حمادة القسط، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لماذا تريد هذه الجماعة الإرهابية أن تخرب البلد وتسعى لدماره؟"، مشيرا إلى أن مصر آمنة دائما، ولن تتأثر بأى دعوات هدامة لهذه الجماعة الخائنة.وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تمثلون أى شىء فى البلد، مشيرا إلى أن "بلدنا يسير نحو الازدهار والتنمية، ولا يلتفت إلى أى دعوات ليس لها أى قيمة".واختتم: "ماذا ننتظر من مجموعة من الإرهابيين خانوا الوطن؟"، مشيرا إلى أن هذه الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة وليس لهم أى صدى، لأن الشعب استيقظ وعرف طريقه.وقال النائب ممدوح مقلد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن العنف والتخريب وفرض الإرادة هى الأساليب الطبيعية لجماعة الإخوان الإرهابية منذ نشأة الجماعة فى العشرينيات، مشيرا إلى أن هذه الأساليب لم تتغير حتى الآن.وأضاف ممدوح مقلد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جماعة الإخوان الإرهابية تلجأ دائما لمجوعة من الأساليب بهدف هدم استقرار البلد وهى بث الشائعات بهدف ضرب وحدة المجتمع وضياع تماسكه، والقيام بمجموعة من الاغتيالات للشخصيات الوطنية وبث الفتن بين المسلمين والمسيحيين وتأليب الطبقة الفقيرة على الغنية والعمل على الوقيعة بين المواطنين والحكومة، إلا أن الشعب المصرى كان دائما ما يتصدى لهذه الأساليب.وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن هذه الجماعة لم تستفيد من أخطائها ولكنها تكرروا أخطاءها، مما يعجل بنهايتها.واختتم: "حينما تشعر هذه الجماعة بأنها فى موضع قوة تدخل فى موجة من العنف، أما إذا كانت فى موضع ضعف نجدها مهادنة مع الحكومة".