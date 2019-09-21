أسهل طريقة لتحضير الأرز بالمشروم.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة عمل الأرز بالمشروم.
وتتضمّن مقادير عمل الأرز بالمشروم ما يلي:
2 كوب أرز بسمتي
250 جرم مشروم
بصل مفروم
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملح – فلفل
شوربة لحمة
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الأرز بالمشروم ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..
وتتضمّن مقادير عمل الأرز بالمشروم ما يلي:
2 كوب أرز بسمتي
250 جرم مشروم
بصل مفروم
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملح – فلفل
شوربة لحمة
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الأرز بالمشروم ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..