أسهل طريقة لتحضير الأرز بالمشروم.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت، طريقة عمل الأرز بالمشروم.



وتتضمّن مقادير عمل الأرز بالمشروم ما يلي:



2 كوب أرز بسمتي

250 جرم مشروم

بصل مفروم

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملح – فلفل

شوربة لحمة



ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل الأرز بالمشروم ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو..

